Sicilia, striscione pro Gaza affisso all’Ars. Il deputato regionale La Vardera: “Lo hanno rimosso dopo 10 minuti”

“Stop al genocidio“. È durato appena dieci minuti lo striscione affisso alla facciata di Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. A issarlo è stato il deputato regionale Ismaele La Vardera. “Un atto dovuto che vuole essere un messaggio di pace, sono stanco di vedere il parlamento più antico del mondo non esprimersi in nessun modo su temi come quello della guerra. Un messaggio che purtroppo è durato solo 10 minuti, poiché i messi parlamentari hanno chiesto di toglierlo, ma era fondamentale per noi lanciare un segnale al mondo che andasse oltre la politica ma che parlasse di pace”, ha detto l’ex Iena, fondatore del movimento Controcorrente.