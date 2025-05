Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri con i tifosi del Psg (e del Napoli)

Geograficamente parlando Monaco non è Istanbul. Non serve l’aereo, bastano poche ore di macchina. E in vista della finale di Champions di sabato 31 maggio contro il Psg, il direttivo della Curva Nord, nonostante l’Inter non abbia venduto i biglietti agli ultras, ha deciso che ci sarà. Ultras nerazzurri presenti, dunque, quasi la maggioranza senza biglietti e con il supporto dei gemellati del Nizza, storicamente in guerra con i parigini. Gli interisti non saranno pochi, almeno qualche migliaio. Il che sta facendo salire il rischio di scontri in Baviera. A quel che risulta al Fatto quel giorno assieme a 3mila ultras del Psg, tra i più violenti d’Europa, sarà presente qualche centinaio di ultras napoletani con un solo obiettivo: la caccia all’interista. Del resto i trascorsi tra le due tifoserie sono noti e risalgono alla notte di Santo Stefano del 2018, quando durante gli scontri prima di Inter-Napoli fu travolto da un’auto l’ultras nerazzurro Daniele Belardinelli detto Dede. Quella guerriglia, scatenata da un agguato pianificato dalla curva Nord al quale presero parte quelli del Nizza e dove partecipò anche l’ex capo Andrea Beretta, arrivò al termine di una lunga faida iniziata durante una partita all’ex stadio San Paolo. Da allora ai gruppi organizzati di entrambi i club sono state vietate le trasferte tra Napoli e Milano. E dunque oggi Monaco appare come il teatro perfetto per poter regolare i conti. Con buona pace di chi oggi ha consigliato di non vendere i biglietti agli ultras.

L’atmosfera si riscalda e non solo per la partita. Ancora lunedì scorso e nonostante la manifestazione pacifica della curva Nord sotto la sede dell’Inter, la società non si è spostata sulla sua decisione di non vendere i biglietti agli ultras rimanendo agganciata al concetto di premialità per gli abbonamenti più anziani. Una scelta se non imposta quantomeno consigliata dalla Procura di Milano che ha condotto l’indagine Doppia Curva e dalla quale era emersa la gestione criminale, intercettata in diretta dai pm che non intervennero, da parte dell’ex direttivo Bellocco-Beretta-Ferdico per la finale di Istanbul di due anni fa. Una posizione legittima, quella degli inquirenti, e che se da un lato blocca ipotetici bagarinaggi, favorendo però gli affari di sponsor e agenzie di viaggio, dall’altro rischia di creare un problema per l’ordine pubblico. Come detto, Monaco è a un passo. I pulmini sono già stati organizzati e quasi il 50% di coloro che arriveranno in Germania si troveranno senza biglietto. Migliaia di ultras sono destinati a vagare per il centro della città con l’inevitabile rischio di scontrarsi con i tifosi del Psg, annunciati in massa visto che la società, a differenza dell’Inter, ha concesso al tifo più acceso oltre tremila biglietti.

I buoni propositi della Procura si scontrano così con due fatti. Da un lato non è con questa decisione che si potrà cambiare o addirittura cancellare il mondo ultras, dall’altro una scelta del genere rischia di mettere in pericolo l’incolumità di famiglie e gruppi di tifosi che andranno a vedere la partita. Eppure ad oggi la barra resta dritta sul divieto, nonostante la stessa Digos di Milano, assieme a Questura, Prefettura e addirittura il Tribunale, sia consapevole che sarebbe molto meglio avere gli ultras sugli spalti che fuori dallo stadio. Gli stessi investigatori, e quindi si spera anche la Procura, sanno perfettamente della concreta possibilità che sabato per le strade di Monaco si possano aggirare anche ultras napoletani presenti certo non per vedere la partita. Del resto la mancanza di biglietti alla curva e la scelta del direttivo di salire comunque a Monaco, porta con sé il rischio della presenza, anche tra le file interiste, di cani sciolti aggregati ai pulmini solo per gli scontri. Ad oggi, dunque, niente tifo e coreografie sugli spalti, ma ordine pubblico ormai ben oltre l’allarme rosso. Insomma, la Procura ora ha una decisione non facile da prendere. Dovrà scegliere se arroccarsi su una posizione luterana moralmente condivisibile, o comprendere che sono ben altre le strade per chiudere per sempre, e non è detto che sia una decisione giusta, l’esperienza del mondo ultras che dura da oltre mezzo secolo.