A Roma torna il “Sedotta e Sclerata Show”: musica e spettacolo per sensibilizzare contro i pregiudizi legati alla sclerosi

L'evento, promosso in occasione del 30 maggio Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, sarà "un inno alla vita" per ricordare che "Non siamo la nostra malattia"

Arte, musica e divertimento torneranno ad animare il cuore di Roma in una data simbolica della settimana, venerdì 30 maggio, Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Per quel giorno infatti le luci del Teatro Quirino si accenderanno, a partire dalle 20.30, per ospitare la quarta edizione di Sedotta e Sclerata Show, una serata per sensibilizzare il pubblico lottando contro i pregiudizi legati ad una malattia che troppo spesso definisce il paziente affetto. Lo show si preannuncia volutamente come un’esplosione di emozioni veicolate dalla musica, dalla danza, dalla performance e da testimonianze vive.

Lo show, hanno ricordato gli organizzatori, è nato dall’esperienza personale e dalla scrittura di Ileana Speziale, giornalista e fondatrice di Libera Civitas, che si è raccontata senza filtri, con la forza creativa e narrativa di chi ha saputo trasformare la propria storia, il proprio vissuto segnato dalla malattia, in un messaggio universale di coraggio, consapevolezza, rinascita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ileana Speziale ????❤️ (@sedottaesclerata)

L’iniziativa è promossa dalla stessa associazione Libera Civitas e sarà presentata dalla Iena Filippo Roma. Parteciperanno varie associazioni, tra le quali la Aism. “Voci autorevoli di una rete che crede nella cultura come strumento di cambiamento reale”, ha affermato Speziale. Hanno annunciato la loro partecipazione tra gli altri l’attrice Debora Caprioglio, il comico Dado, il pianista Matthew Lee, la Compagnia Nazionale del Balletto, il regista Francesco Bruni, gli ex concorrenti di Tali e Quali Igor Minerva (Claudio Baglioni), Francesco Rinaldi (Edoardo Bennato), Gianfranco Lacchi (Gianni Morandi), Enzo Serio (Vasco Rossi), il doppiatore Carlo Valli (voce), l’astronauta Umberto Guidoni.