​Referendum sul lavoro, per cosa si vota? Le ragioni del Sì e del no a confronto. Alle 16 del 28 maggio la diretta con Christian Ferrari (Cgil) e Claudio Armeni (Segretario Generale Confederazione S.E.L.P.) per capire le ragioni del Sì e del No ai quesiti sul lavoro in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. Modera Chiara Brusini.

