Irrompono nella villa dell’avvocata Bernardini de Pace, aggrediscono il custode e svuotano la cassaforte

In tre hanno fatto irruzione armati nella villa, hanno malmenato e immobilizzato il custode per poi svuotare la cassaforte e distruggere mobili e oggetti. La rapina è avvenuta la notte tra venerdì e sabato, nella Villa delle rane e delle rose di Ameglia (in provincia di La Spezia), abitazione di proprietà della nota avvocata divorzista (e dallo scorso settembre anche giudice del programma televisivo targato Mediaset Forum) Annamaria Bernardini de Pace. Lei, per sua fortuna, in quel momento non era in casa.

Nella villa c’era invece il custode che avendo notato una luce accesa è andato a controllare. Lì ha trovato i malviventi che lo hanno aggredito. Come riporta La Stampa, i tre hanno cercato di ottenere informazioni sulla cassaforte: trovata ed aperta hanno prelevato tutto quello che c’era. Non contenti del bottino (di poche migliaia di euro) hanno iniziato a distruggere qualunque cosa si trovassero davanti, provocando danni per circa 100mila euro.

I tre sono poi fuggiti. Quando il custode è riuscito a liberarsi ha allertato le forze dell’ordine, per poi essere condotto in ospedale per essere medicato.