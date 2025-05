Brignone, annuncio amaro: “Ginocchio ancora infiammato. Tra due settimane vedremo se potrò operarmi al crociato”

Ce la farà Federica Brignone a recuperare dall’infortunio in tempo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026? Questa è la domanda che continuano a porsi gli appassionati di sci e la stessa atleta, vincitrice quest’anno della Sfera di Cristallo: “E’ una risposta che non abbiamo. Non ce l’ho io, non ce l’hanno i medici, non ce l’hanno neppure i fisioterapisti. Sto lavorando per questo, sarebbe il mio sogno e ci proverò sicuramente fino all’ultimo”, ha detto Brignone a margine della ventesima edizione della Golf Cup, torneo benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese.

“È stata una stagione pazzesca, adesso sto bene: tutto sta andando per il meglio, sono positiva. La gamba risponde bene, così come la parte ossea. Quello che adesso mi dà fastidio è il ginocchio. Più in generale le capsule, i legamenti, le articolazioni: c’è ancora infiammazione. – ha dichiarato la valdostana – Sto lavorando al J-Medical e ci starò fino a che non sarò guarita e non sarò pronta per fare una preparazione al 100% e quasi pronta per sciare”. Il primo step a detta di Brignone “è tornare a camminare perché comunque l’infortunio è stato veramente tosto e molto vario. Non ha solo preso la parte ossea, ma anche i muscoli legamentosi, il menisco, la capsula, quindi navighiamo un po’ a vista. Sappiamo cosa stiamo facendo, però bisogna vedere come reagisce”.

La vincitrice della Coppa del Mondo di sci si era procurata la frattura scomposta di tibia e perone oltre alla rottura di un legamento crociato cadendo ai campionati italiani all’Alpe Lusia, in Val di Fassa, lo scorso aprile. L’azzurra è già stata operata per rimediare alle fratture scomposte, ma per quanto riguarda il crociato ancora non sa quando potrà andare sotto i ferri: “Devo iniziare a piegare, ma in questo momento è la parte più tosta. Non sappiamo ancora nulla sull’operazione ai legamenti. Finalmente il gonfiore si sta attenuando, tra una o due settimane vedremo come starà quella parte. Alcune parti sono già state riparate insieme all’osso, ma la situazione era un disastro“, ha concluso Brignone.