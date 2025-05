Decreto Sicurezza, scontri a Roma tra manifestanti e polizia: ferito l’assessore municipale – Video

Momenti di tensione in centro a Roma tra i manifestanti che protestavano contro il decreto Sicurezza e le forze dell’ordine. Circa 100 attivisti hanno provato a raggiungere Montecitorio con un corteo non autorizzato. La polizia ha sbarrato il percorso ai manifestanti in via del Tritone, durante le cariche delle forze dell’ordine l’assessore municipale Luca Blasi è rimasto ferito.