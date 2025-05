Napoli, lunedì la festa scudetto. Orario e percorso del bus scoperto: il programma di giornata

Napoli si prepara a festeggiare il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare. Lunedì 26 maggio alle ore 15 è prevista la celebrazione ufficiale con un bus scoperto su cui sfileranno i giocatori di Antonio Conte, freschi vincitori del titolo di campioni d’Italia 2024/25. A confermare l’evento è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha annunciato i dettagli nel corso di una conferenza stampa in prefettura: “I pullman sfileranno dal Molo Luise all’incirca fino a piazza Vittoria. Avremo circa 100mila posti disponibili perché abbiamo un sistema di safety e security per 100mila posti – ha dichiarato Manfredi -, ma anche quattro maxischermi in città, alle estremità delle piazze, così che chi non riuscirà a entrare nella zona potrà seguirla in questo modo”.

La parata comincerà con l’arrivo della squadra, tramite imbarcazioni, al Molo Luise e una volta che i protagonisti saranno saliti sui bus si snoderà fino a Piazza Vittoria, seguendo un percorso di circa 3 chilometri lungo il litorale. Per consentire ai tifosi di assistere alla sfilata saranno posizionati accessi alle due estremità della Villa comunale, al cui interno sarà consentita l’entrata a circa 150mila persone. L’intera area dell’evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All’interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario. Il Comune ha anche predisposto l’installazione di quattro maxischermi dislocati in vari punti della città (piazza Sannazaro, all’altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope) per accogliere complessivamente altre 50mila persone, quelle che potrebbero restare fuori dalla zona principale.

Il prefetto Michele Di Bari ha illustrato le misure di sicurezza: saranno impiegati circa 1.000 agenti tra forze dell’ordine e vigili del fuoco e urbani, 1.300 steward e 400 volontari della Protezione civile. Verranno chiuse le stazioni delle linea 6 della metropolitana che insistono sull’area e la funicolare di Mergellina, così come tutte le scuole della I Municipalità. L’intera area sarà transennata e presidiata, con ingressi controllati e zone delimitate per garantire ordine e sicurezza.