F1, Norris trionfa a Monaco. Un grande Leclerc si prende il 2° posto, Hamilton quinto

La McLaren di Lando Norris vince il Gp di Monaco. Il pilota britannico, partito dalla pole position, ha fatto una gara attenta, in un gran premio più spettacolare e indeciso del solito, seguendo la Red Bull di Max Verstappen che è rimasto davanti fino ad un giro dalla fine del Gp del Principato, prima di essere costretto ad effettuare il secondo pit stop, obbligatorio da quest’anno, della gara cittadina di Montecarlo. A quel punto la McLaren è passata avanti a tutti con la Ferrari di Charles Leclerc che è rimasto alle sue spalle per chiudere in seconda posizione nel suo Gp di casa.

Terza l’altra Papaya di Oscar Piastri con l’olandese campione del mondo in carica che chiude alla fine in quarta posizione davanti all’altra Ferrari di Lewis Hamilton. Era dal 2008 che a Montecarlo non vinceva la McLaren. Male le Mercedes con una strategia di pit stop abbastanza incomprensibile, con George Russell 11esimo e Kimi Antonelli 18esimo e doppiato. Ritiri per Pierre Gasly e Fernando Alonso.

F1, GP di Monaco: l’ordine d’arrivo