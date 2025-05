America’s Cup 2027: a bordo una donna, un Under 25 e niente più ciclisti. Le novità

L’America’s Cup del 2027, assegnata a Napoli, sarà ricca di novità. La più rivoluzionaria riguarda la composizione degli equipaggi: negli AC75 saranno ridotti da otto a sei membri, con l’obbligo di includere almeno una donna e un under 25. Se imbarcazioni completamente femminili si erano già viste (nella categoria Women’s America’s Cup), la ciurma mista è un qualcosa di completamente nuovo.

La bozza del protocollo è stata consegnata del Defender, Team New Zealand, agli sfidanti, tra cui Luna Rossa. Le regate nel Golfo di Napoli introdurranno diverse novità tra cui il fatto che i “ciclisti” saranno sostituiti da un sistema di generazione di energia tramite power pack . Napoli ospiterà anche le competizioni giovanili e femminili della Coppa America, come confermato da Max Sirena, team principal di Luna Rossa, al Corriere della Sera. “Abbiamo scritto la storia — ha detto il team principal della Nazionale italiana — ed è stato un successo mediatico che ha sovrastato la Coppa stessa: tutti gli sponsor ci chiedono se a Napoli ci saranno Youth e Women America’s Cup. Ora possiamo dire di sì. Per me sono una conditio sine qua non, uno straordinario bacino per formare nuovi velisti e veliste”. Per quanto riguarda le donne a bordo: “Non abbiamo pregiudizi né preclusioni. Mentre rispondo a queste domande, la barca è al largo di Cagliari che si allena, con a bordo uomini e donne”.

Non mancano poi le sfide logistiche legate alla bonifica dell’area di Bagnoli, ma Sirena ha dichiarato: “Il protocollo, rispetto al passato, è positivo e propositivo: va incontro a molte richieste dei challenger, si allenta la regola della nazionalità, storicamente non c’è mai stata tanta apertura. Sono convinto che Napoli risponderà bene e sarà all’altezza: tra lungomare e campo di regata mi aspetto centinaia di migliaia di tifosi”. Ma nonostante questo entusiasmo, le tensioni persistono. Athena Racing e American Magic hanno espresso preoccupazioni riguardo al protocollo, minacciando azioni legali se non verranno apportate modifiche. Sirena ha espresso il desiderio che la competizione si svolga in mare e non in tribunale, sottolineando l’importanza di una risoluzione pacifica delle controversie.