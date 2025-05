“Abusi su quattro pazienti”: arrestato a Milano il medico Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta D’Adda

Il medico Giovanni Sgroi è stato arrestato dai carabinieri di Milano con l’accusa di avere abusato su quattro pazienti donne di 24, 35, 36 e 44 anni. L’uomo, sindaco di 70 anni di Rivolta D’Adda (Cremona) e gastroenterologo direttore dell’area polispecialistica del CMP di Pozzuolo Martesana (Milano), è stato raggiunto ieri sul posto di lavoro, dove gli è stata notificata la misura degli arresti domiciliari chiesta dal pm Alessia Menegazzo ed emessa dal gip Sara Cipolla. Stando alle indagini, iniziate nel 2004 a seguito della denuncia di una paziente, le violenze sarebbero avvenute durante le visite nella struttura sanitaria a Pozzuolo Martesana. Le intercettazione e i rilievi scientifici hanno permesso di identificare il gastroenterologo e hanno fatto emergere altri tre casi di violenze non complete.

Secondo le testimonianze raccolte finora, gli abusi sarebbero avvenuti nel corso di ecografie addominali, prima attraverso apprezzamenti e domande non pertinenti e poi passando a violenze camuffate per manovre mediche. Nel riaccompagnare le pazienti fuori dalla stanza, dicono i testimoni, Sgroi si sarebbe in più occasioni rivolto alla sua segretaria dicendo di “fare lo sconto” alle pazienti abusate. In tutti i casi viene contestata anche l’aggravante dell’abuso di potere e della violazione dei doveri di un pubblico servizio. La prima denuncia dell’attuale indagine è stata fatta ai Carabinieri di Melzo (Milano) nel 2024, ma già nel 2010 la Procura della Repubblica di Bergamo aveva sottoposto Sgroi ad indagini preliminari per ipotesi di reato analoghe, poi archiviate. Gli investigatori non escludono che possano esserci altri casi di violenza e invitano chi avesse subito abusi a denunciarli.