Le scuse di Cecilia Strada (Pd) ai palestinesi usciti da Gaza: “Mi dispiace, non siamo riusciti a fermare il genocidio”

“Voglio scusarmi con tutti voi”. Così l’eurodeputata del Pd, Cecilia Strada, si è rivolta agli operatori umanitari e ai giornalisti palestinesi usciti dalla Striscia di Gaza, che al Cairo hanno incontrato la delegazione italiana in missione verso Rafah. “Ogni settimana – ha detto Strada nel suo intervento – noi proviamo a fare pressione per sosendere gli accordi tra Isreale e l’Unione europea, per imporre un embargo totale alla vendita di armi, per fermare questo genocidio. Ma è chiaro che l’Europa non ha fatto niente. Mi scuso con voi per non essere stati in grado di fermare tutto questo. Ovviamente – ha concluso – continueremo senza sosta a fare pressione per ottenere questi risultati”

Cecilia Strada ha fatto parte della delegazione di parlamentari, ong, esponenti della società civile e giornalisti che nei giorni scorsi sono andati fino al valico di Rafah per chiedere “il cessate il fuoco immediato, l’ingresso degli aiuti umanitari e per “rompere il silenzio sullo sterminio del popolo palestinese e facilitare”. La carovana è stata organizzata dalla rete di Aoi (Acli, IPSIA, Un Ponte Per, ARCS, CISS, Oxfam Italia, ACS, CRIC, EducAid, Vento di Terra), Arci e Assopace Palestina