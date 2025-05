Il corridore della Decathlon Ag2r La Mondiale Team ha dichiarato che alcuni spettatori hanno gettato in strada degli oggetti allo scopo di far cadere i ciclisti in gara

A distanza di un mese dalla denuncia di Van der Poel alla Parigi-Roubaix, la storia si ripete anche al Giro d’Italia 2025. Secondo quanto riferito da un Andrea Vendrame visibilmente stizzito al traguardo della crono di Pisa, alcuni spettatori hanno lanciato in strada qualcosa con l’intento di far cadere i corridori. Tra l’altro, scegliendo un punto molto pericoloso per mettere in pratica questa vergognosa bravata. Queste persone hanno infatti pensato bene di lanciare gli oggetti all’ultima curva della discesa, un tratto di strada in cui logicamente i ciclisti giungono a velocità elevata, facendo così correre loro rischi ancora maggiori. Per fortuna, non c’è stata nessuna grave conseguenza.

“Credo che nell’ultima curva della discesa alcuni spettatori hanno lanciato qualcosa sui corridori al momento in cui passavano. – ha sostenuto il corridore della Decathlon Ag2r La Mondiale Team ai microfoni di Eurosport Francia dopo aver concluso la sua gara – Non è proprio una bella cosa, ovviamente, se cadiamo a 70 km/h non credo proprio sia l’ideale”. Il giornalista che l’ha intervistato gli ha poi chiesto se si fosse trattato di chiodi o altro, ma il corridore italiano non ha avuto modo di capire bene in quanto focalizzato sulla corsa e sul non cascare malamente a terra: “Non so cosa fosse, ma penso proprio che si sia trattato di qualcosa per farci cadere”. Un gesto che lascia basiti.