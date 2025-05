Giro d’Italia, Carapaz vince l’11esima tappa. Scintille tra i big, Del Toro resta in rosa | La nuova classifica

Richard Carapaz ha vinto in solitaria l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la frazione appenninica di 186 km da Viareggio a Castelnovo nè Monti. Il capitano della EF Education-EasyPost è scattato sull’ultima salita di giornata, la Pietra di Bismantova, proprio nel momento in cui il gruppo dei migliori ha riassorbito i fuggitivi di giornata, staccando gli altri rivali per la generale. Isaac Del Toro, secondo a 10″ dal vincitore, resta in maglia rosa dopo aver regolato allo sprint gli altri uomini di classifica. Terza piazza per Giulio Ciccone, bene anche Antonio Tiberi, sesto al traguardo. Per Carapaz si tratta della quarta vittoria in carriera sulle strade del Giro. In classifica generale, grazie ai secondi di abbuono, l’ecuadoriano guadagna tre posizioni e sale al sesto posto, a 1’56” dal messicano Del Toreo, che ha aumentato il vantaggio sul compagno di squadra Juan Ayuso, distante ora 31 secondi. Terza piazza per Tiberi, a un minuto e sette secondi.

La tappa appenninica, con la temuta salita a San Pellegrino in Alpe, è stata caratterizzata dalla fuga di Lorenzo Fortunato, sempre più leader della classifica riservata agli scalatori, prima al Gpm di prima categoria e poi raggiunto da altri 4 fuggitivi. Interessanti le dinamiche nel gruppo Maglia Rosa: la UAE dimostra di non avere un capitano e di far fatica a controllare bene la corsa con 4 uomini ancora in classifica. Allo stesso tempo, l’altro favorito Roglic non ha una squadra a sostegno: l’unico che ha retto con i migliori è stato Giulio Pellizzari. Ha capito la situazione e ne ha approfittato Richard Carapaz, che ha vinto la tappa e recuperato qualche secondo prezioso: “E’ un Giro molto aperto, ci voglio provare fino all’ultimo giorno. Manca molta strada e molta salita”, ha detto ai microfoni Rai. “Sono molto emozionato, è qualcosa di speciale e bellissimo – ha aggiunto lo scalatore ecuadoriano – Oggi sapevo di avere le gambe, c’era un gran lavoro da fare e lo abbiamo fatto. E’ una vittoria che dedico alla mia famiglia, tutto è possibile, ci sono tante salite da qui alla fine”.

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2025