“Ricordo che anche Vlahovic, che era un mio caro amico, quando giocavo con la Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene“. Lo ha raccontato Nicolò Fagioli davanti ai pm di Milano il 24 aprile scorso, come emerso da un verbale nell’ambito dell’inchiesta sul giro di puntate online illegali, che oggi ha portato agli arresti domiciliari 5 indagati, considerati i gestori delle piattaforme pirata per le scommesse.

Già dagli atti emersi nelle scorse settimane risultava che l’attaccante juventino Vlahovic, non indagato, aveva versato 100mila euro a Elysium, la gioielleria milanese che sarebbe stata usata per ‘coprire’ i debiti accumulati. Fagioli, interrogato già più volte a Torino prima che l’inchiesta passasse a Milano, nel nuovo verbale ha spiegato che aveva chiesto a diversi suoi colleghi di aiutarlo a saldare i suoi debiti dovuti alle scommesse. “Ho chiesto a Gatti, Dragusin e altri. Io dicevo a loro di fare un bonifico per me a Elysium e gli dicevo che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io – ha chiarito il centrocampista – e dopo qualche mese gli restituivo i soldi prestati”. Ai pm che gli hanno chiesto se avesse ancora “un debito con gli scommettitori”, Fagioli ha risposto: “Avevo un residuo di ulteriori 400 o 500mila euro circa nel momento in cui sono stato convocato a Torino per gli interrogatori e da quel momento nessuno più mi ha sollecitato il pagamento”.

Fagioli ha anche voluto precisare, rispetto a una contestazione della Procura, che “non ero io ad adescare i giocatori, ma erano gli altri calciatori che mi chiedevano di giocare e io passavo il contatto di De Giacomo (arrestato quest’oggi insieme agli altri gestori dei siti illegali) “. Quando girò a Raoul Bellanova il contatto del presunto gestore delle scommesse “ho avuto solo 5mila euro di credito in più sul sito” e “questo episodio è l’unico in cui ho avuto un bonus da De Giacomo, non ho mai guadagnato soldi”. Fagioli è già stato sanzionato con la squalifica sul fronte sportivo ed è tornato a giocare (oggi veste la maglia della Fiorentina), ha intrapreso un lungo percorso di cure per la ludopatia e potrà uscire dall’inchiesta milanese pagando una oblazione.