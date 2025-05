Verratti torna al Pescara: “Trattativa avanzata per l’acquisto del 40% del club”

Marco Verratti ha deciso di acquisire circa il 40% del Pescara Calcio, club di Serie C. Lo scrive oggi, 20 maggio, il quotidiano abruzzese Il Centro. Dalla società biancazzurra non è giunta nessuna comunicazione ufficiale al momento. Tuttavia, secondo il quotidiano, nelle scorse settimane ci sono stati contatti tra le parti con la presenza a Parigi (dove Verratti vive) di Daniele Sebastiani, presidente del club. La dimostrazione che la trattativa è in fase avanzata.

“Marco Verratti è stato di parola”, si legge sul quotidiano che ricorda una “dichiarazione d’amore” del giocatore per il Pescara: “Prima di ritirarmi credo che tornerò a giocare nel Pescara. Lo farò per i miei amici e la mia famiglia, intanto adesso guardo sempre le partite dei biancazzurri in tv”. Il giocatore di Manoppello, ex centrocampista della Nazionale italiana e del Psg ha giocato anche nello stesso Pescara ed attualmente in forza l’Al-Arabi, club qatariota di Doha. Il suo ingresso in società, in prospettiva, aprirebbe anche le porte del club pescarese ad alcuni imprenditori nazionali.

La notizia ha creato grande entusiasmo nella tifoseria: a Marco Verratti sono legati i ricordi di una promozione storica. Il centrocampista di Manoppello fu protagonista nel Pescara di Zdenek Zeman della cavalcata trionfale che portò il team abruzzese in Serie A nella stagione 2011-2012. In quella squadra, allenata dal boemo, militavano fra gli altri Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Al termine di quel campionato Verratti fu poi ceduto al Psg per 12 milioni di euro. A meno di clamorosi ripensamenti Verratti dirà dunque addio a Doha e, in attesa di capire dove giocherà la prossima stagione, tornerà nella sua Pescara entrando in società.