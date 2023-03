Il sogno del Paris Saint-Germain di vincere la Champions League è sfumato ancora una volta. La sconfitta con il Bayern Monaco è pesante da digerire per i tifosi francesi e molti giocatori sono stati fortemente criticati, uno su tutti: Marco Verratti. Non ha convinto la prestazione del centrocampista italiano, colpevole di aver commesso due errori pesanti che hanno portati alle due reti dei tedeschi. Lo speaker di RMC Sport Daniel Riolo ha commentato le sue ultime prestazioni, mettendo in dubbio la professionalità di Verrratti: “Bisognerebbe rimandarlo a Pescara – ha dichiarato davanti ai microfoni – così potrà mangiare gli arrosticini, passeggiare sul lungomare, bere i suoi shottini e fumare le sue sigarette”.

Un attacco durissimo, che però non è isolato. Dopo l’eliminazione in Champions, il principale quotidiano sportivo francese L’Equipe ha castigato Verratti con un 2 in pagella: “Molta energia nel primo tempo, poi il crollo della ripresa con i palloni persi sul primo e secondo gol”. Il Parisien non è stato meno pesante: Verratti ha ricevuto 2,5. Ma la bocciatura più drastica è arrivata da Le Figaro: “Errore grottesco, indegno in una partita di questo livello”.

Insomma, in Francia ad oggi tutti contestano Verratti. E il Pescara ha provato a buttarla sull’ironia: “Noi non abbiamo nulla in contrario… anzi! Allenamenti, partite, due arrosticini e tanto mare”, la geniale risposta su Twitter.