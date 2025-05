È ricoverato in gravi condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, ma è stabile, un altoatesino 15enne, studente del liceo sportivo di Stams, caduto rovinosamente in allenamento sul ghiacciaio del Tiefenbachferner, in Tirolo.

Un comunicato stampa ufficiale della Polizia tirolese ha informato che, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle ore 10:30 di lunedì 19 maggio, il ragazzo è uscito dal tracciato di allenamento per ragioni al momento sconosciute ed è finito su una pista con gobbe artificiali, dove è caduto rovinosamente. Sul posto, dopo un primo soccorso da parte degli istruttori di sci e dei dipendenti degli impianti di risalita di Sölden, è intervenuto l’elisoccorso austriaco che ha trasportato il 15enne in ospedale, dove ora è ricoverato in terapia intensiva. Il portale di news Stol.it. riferisce poi che le sue condizioni, nel frattempo, si sono stabilizzate.

Sono ore di ansia per lo sci italiano, che solo pochi mesi fa è stato sconvolto dalla morte di Matilde Lorenzi, giovane sciatrice 19enne che ha perso la vita per una caduta sulla pista Grawand nr. 3 in Val Senales lo scorso 29 ottobre. Quell’incidente fatale aveva aperto a una animata discussione sulla sicurezza degli atleti in allenamento. L’ex sciatore Paolo De Chiesa aveva commentato: “Le condizioni di sicurezza non c’erano per niente, c’è tanta omertà e nessuno parla“.