Classificata rossa ma non difficile, lunga 850 metri e con un dislivello di 200: è sul tratto pianeggiante – in corrispondenza del cambio di pendenza – della pista Grawand nr. 3 in Val Senales, il punto esatto in cui Matilde Lorenzi ha perso la vita lo scorso 29 ottobre. La sciatrice 19enne era impegnata in un allenamento di gigante: stando alle immagini del comprensorio sciistico, l’incidente fatale si sarebbe verificato intorno alle ore 9.45. Poi, i soccorsi e l’arrivo dell’elicottero. Dai primi rilievi effettuati sul posto non sono emerse anomalie circa la sicurezza del tracciato: la Procura della Repubblica di Bolzano ha dunque precisato che “il pubblico ministero competente ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura, atteso che non si ravvisano responsabilità penali”

L’appello del padre: “Non portate fiori al funerale, ma fondi per una maggiore sicurezza”

“Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano. Ora vedremo come fare, magari collaborando anche con l’università, ma il nostro obiettivo è quello di tutelare i ragazzi che sciano e di tenere in vita il ricordo di Mati”. A parlare è Adolfo Lorenzi, il padre di Matilde: “Anche la Fisi è d’accordo alla promozione di questo progetto. La mia speranza è che tutte le parole che vengono spese in questi momenti si trasformino poi in fatti concreti, azioni che dovranno sfociare in un progetto per aumentare la sicurezza sulle piste. Riporteremo Mati a casa mercoledì, nel pomeriggio faremo il rosario a Giaveno e giovedì il funerale”. Anche la sorella Lucrezia – a La Gazzetta dello Sport – ha voluto ricordare la sorella tragicamente scomparsa: “Una ragazza molto determinata, coraggiosa, con grande passione. Con un sacco di voglia di vivere, spensierata. Prima di ogni gara ci sentivamo sempre. E un modo semplice per sostenerci lo si trovava in ogni occasione”.

Sestriere, è lutto cittadino

In Alta Valle di Susa, nel Torinese, è lutto cittadino a Sestriere: “Tutta l’Amministrazione comunale e la popolazione di Sestriere si stringe attorno all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Lorenzi per la grave perdita di Matilde, ragazza solare e grandissima atleta cresciuta agonisticamente sulle nevi di Sestriere”, scrive il comune. “Ex atleta dello Sci Club Sestriere, passata in forza al Centro Sportivo Esercito l’inverno scorso si era laureata Campionessa italiana Assoluta in SuperG. In questo triste momento il sindaco Gianni Poncet e tutta l’Amministrazione sono intenzionati ad istituire una giornata di lutto cittadino nel giorno della cerimonia funebre”. Giovedì 31 ottobre, nella parrocchia di Giaveno saranno celebrati i funerali.