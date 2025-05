“Domenica 18 maggio alle ore 22:57 ha detto sì”: Jürgen Klopp sarà il nuovo allenatore della Roma. Il quotidiano La Stampa è sicuro che il tedesco ex Liverpool sarà il successore di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Fornisce persino l’ora esatta in cui il tedesco avrebbe accettato la corte della Roma. A supporto di questa tesi, l’articolo pubblicato lunedì 19 maggio dal quotidiano torinese fa notare come sugli account social della famiglia Friedkin sia apparso un video suggestivo. In sequenza appaiono le iniziali dei seguenti monumenti: Kolosseum, Lupa, Olimpico, Pietro San., Pantheon. Le lettere iniziali di queste parole compongono il nome “Klopp“. Il tutto però è stato smentito dall’agente del tedesco, Mark Kosicke, in una dichiarazione al quotidiano tedesco Bild: “È una totale assurdità. Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci”. Un concetto ribadito anche da Mike Jäggle, managing director della Sportfive, agenzia che segue Klopp: “Facciamo riferimento a quanto già dichiarato ufficialmente da Marc Kosicke, consulente di Juergen Klopp, che ha smentito questa voce“, ha detto a LaPresse.

L’articolo de La Stampa spiega poi anche quali saranno le prime mosse di Klopp da allenatore della Roma: sarebbero 6 i rinforzi che i Friedkin hanno in programma di mettere a disposizione la prossima estate. Tre titolari e tre riserve, più due giocatori della Primavera da valutare in ritiro. Tra i nomi fatti dal quotidiano ci sono Lorenzo Lucca, il giovani Giovanni Leoni del Parma, anche Matteo Prati del Cagliari e Marco Palestra, 20enne dell’Atalanta, che qualche mese aveva anche attirato l’attenzione del ct Luciano Spalletti: “C’è un ragazzo che fa parte dell’Under 21, Palestra, che ha una forza incredibile”.

La clamorosa voce de La Stampa non è per ora stata confermata. Lo stesso quotidiano qualche mese fa aveva dato per certo l’arrivo di Max Allegri sulla panchina della Roma. Adesso, secondo le ricostruzioni più accreditate di calciomercato, i nomi che vengono accostati alla panchina giallorossa sono quelli di Gian Piero Gasperini (non ha rinnovato con l’Atalanta), Cesc Fabregas (che però potrebbe rimanere a Como) e Francesco Farioli (che si è dimesso da tecnico dell’Ajax dopo aver perso il titolo). Attualmente Klopp invece occupa il ruolo di Head of Global Soccer per il colosso Red Bull, che possiede una galassia di squadre: le principali sono Lipsia e Strasburgo. Ha preso l’incarico a inizio anno. Quattro anni fa di questi tempi i Friedkin sconvolsero il mondo del calcio portando Mourinho sulla panchina della Roma. Nessuno aveva previsto quel colpo. La storia si sta ripetendo?

Jurgen Klopp è il nome che fa sognare i tifosi. E sicuramente è un nome che Dan Friedkin vorrebbe vedere sulla panchina della Roma. “Sarebbe una scelta tutta sua, che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo incontrollabile che seguì l’annuncio di Josè Mourinho. Non so se ci riuscirà ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando…”, ha detto all’Adnkronos una fonte americana che conosce da vicino gli affari della famiglia Friedkin ma che non si occupa dei dossier legati al calcio. La stessa fonte, una decina di giorni fa, aveva invitato a non sottovalutare la tentazione di Dan Friedkin di tornare a sorprendere con l’ingaggio di un top allenatore, fuori dalla lista dei profili ‘raggiungibili’ messa a punto da Ranieri e Ghisolfi.