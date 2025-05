Bagarre tra il leader del M5s e Molinari, secondo cui Netanyahu 'sta tentando di ottenere la fine della guerra con la liberazione degli ostaggi'

Confronto incandescente a L’aria che tira (La7) tra il presidente del M5s Giuseppe Conte e il giornalista Maurizio Molinari sulla figura di Benjamin Netanyahu (qui il video della prima parte dello scontro).

Molinari accusa ripetutamente Conte di non aver omaggiato le vittime israeliane del 7 ottobre. L’ex presidente del Consiglio lo smentisce: “Abbiamo reso tributo alle vittime del 7 ottobre per mesi. Però adesso c’è un sistematico sterminio, oggi ci dobbiamo porre il problema di come fermare un criminale, perché Netanyahu è un criminale. Lo vogliamo capire che sta distruggendo la causa di Israele?”.

Molinari rilancia con la ripetuta e ripetitiva accusa sui due pesi e due misure di Conte circa le vittime israeliane e palestinesi. E il leader del M5s ribadisce: “Ma con questo argomento retorico del 7 ottobre, volete giustificare quello che sta accadendo?”.

“Nessuna retorica, perché ci sono vittime”, replica l’ex direttore di Repubblica.

“E allora cosa facciamo? – chiede Conte – Non fermiamo Netanyahu? È un criminale o no? Mi risponda“.

“Se si liberano gli ostaggi, finisce la guerra domani mattina“, risponde Molinari.

“Ma Netanyahu è un pazzo criminale o no?“, incalza il leader M5s, mentre Parenzo cerca di cambiare argomento del dibattito.

“È un suo giudizio politico“, commenta Molinari.

“E il suo qual è? È un pazzo criminale o no?”, chiede nuovamente Conte.

“Beh, lui fa il giornalista“, interviene Parenzo, a cui fa eco Molinari.

“E quindi non può commentare? Netanyahu è un criminale o no?“, chiede il politico.

Finalmente arriva la risposta di Molinari: “Netanyahu sta tentando di ottenere la fine della guerra attraverso la liberazione degli ostaggi”.

“È qui che non ci troviamo – commenta Conte – Non avete la forza di dire che Netanyahu è un pazzo criminale“.

“Non avete chi? – insorge Molinari – Di chi sta parlando?”.

“Ripetiamo tutti insieme – ribatte Conte – Netanyahu è un pazzo criminale. Se gli Usa e i governi europei non fossero stati così vigliacchi da offrirgli complicità, questa roba qui non sarebbe avvenuta. Io riconosco che ci sono state 1200 vittime per un attacco terroristico orribile. Voi non riuscite a riconoscere che c’è un pazzo criminale che sta distruggendo la storia di Israele. E questo sarà un’infamia nella storia futura perché Netanyahu potrà evitare l’Aia ma non sfuggirà al processo della storia“.