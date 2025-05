“Non vedevi l’ora pezzo di mer*a, dopo ti vengo a prendere”: le minacce di Conte al vice di Chivu in Parma-Napoli

La 37esima giornata di Serie A è stata carica di tensione. Dalla lotta salvezza, alla qualificazione alle coppe europee passando per la corsa scudetto. Tanti i motivi di nervosismo, con gli ultimi verdetti che verranno stabiliti solamente all’ultima giornata. E proprio a causa di quanto successo a Inzaghi e Baroni in Inter-Lazio e a Conceicao in Roma-Milan, in panchina non ci saranno nemmeno Conte e Chivu: nel corso di Parma-Napoli è infatti scoppiato un acceso dibattito tra le due panchine che ha portato all’espulsione dei due allenatori da parte dell’arbitro Doveri.

Nella corso dell’ultima puntata di Pressing, andata in onda domenica sera sulle reti Mediaset, è stata poi ricostruita l’animata discussione tra Antonio Conte e il vice di Chivu, Antonio Gagliardi, già collaboratore dello staff tecnico di Conte quando allenava la Nazionale italiana. Il tecnico del Napoli si è lanciato all’attacco l’ex match analyst dell’Italia. “Non vedevi l’ora, non vedevi l’ora – si può ascoltare dai microfoni a bordo campo – sei un pezzo di mer*a, dopo ti vengo a prendere!”. Questi insulti di Conte, fatti ascoltare ed evidenziati nel servizio trasmesso dal programma tv, hanno messo il timbro su uno dei momenti più caotici del campionato, ma per capire cosa ha spinto l’allenatore del Napoli a pronunciare quelle frasi bisognerebbe essere a conoscenza di eventuali precedenti discussioni tra i due. La certezza è che Antonio Conte non siederà in panchina nell’ultima giornata di Serie A che potrebbe assegnare lo scudetto alla sua squadra nella partita del Maradona contro il già salvo Cagliari di Davide Nicola.