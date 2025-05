Referendum, Padellaro: “Possibile che la sinistra non capisce che sarà usato per dire che agli italiani non interessano questi temi?”

“Ma con i problemi che ha questa opposizione a creare un minimo di condivisione su alcuni temi, ma andare a concentrarsi su una vicenda che è importantissima ma che fa il gioco del governo, che senso ha?”. È la domanda che Antonio Padellaro pone alla platea del Salone del libro di Torino, durante la presentazione del suo ultimo libro, Antifascisti immaginari, parlando del prossimo referendum su lavoro e cittadinanza.

Parlando dei “valori dimenticati” dalla sinistra italiana, il fondatore fondatore ed ex direttore de il Fatto Quotidiano continua: “Io non so se è stata una mossa giusta o sbagliata indire il referendum. Credo che chiamare i cittadini a esprimersi è sempre una cosa giusta, soprattutto se si tratta di ripristinare delle regole sul lavoro che sono state modificate ai danni dei lavoratori”. “Ma la sinistra – conclude – si rende conto del rischio di un quorum non realizzato o peggio ancora lontano” dal 50% più uno?. “Ci rendiamo conto come verrà usata quest’arma dalla destra, nel caso le cose andassero male, per dire ‘vedete gli italiani stanno con noi‘”?.