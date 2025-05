L'australiano ha vinto in solitaria l'ottava tappa. L'italiano, terzo al traguardo, a 35 anni diventa per la prima volta il leader della generale, davanti a Fortunato e Roglic

Luke Plapp ha vinto in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia 2025 da Giulianova a Castelraimondo. Il ciclista australiano, al primo successo in carriera in un grande giro, è scattato ai meno 50 km dal traguardo e ha preceduto di circa 40 secondi i suoi due compagni di fuga, Wilco Kelderman e Diego Ulissi. È il 35enne italiano però l’altro grande eroe di giornata: vestirà per la prima volta in carriera la maglia rosa di leader del Giro d’Italia. Ulissi precede ora il compagno di squadra Lorenzo Fortunato di +0.12″, lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull Bora Hansgrohe di +0.17″ e lo spagnolo Juan Ayuso dell’Uae Team Emirates di +0.20″.

Diego Ulissi, vincitore di otto tappe al Giro d’Italia, restituisce la maglia rosa all’Italia dopo 4 anni di digiuno: l’ultima volta risale al 12 maggio 2021 con il friulano Alessandro De Marchi, che l’aveva conquistata il giorno prima sul traguardo di Sestola. “Indossare la maglia rosa è il sogno di qualsiasi bambino che si affaccia al ciclismo e poi realizza il sogno di diventare professionista – commenta il corridore toscano – Appena prima di indossarla ho pensato ai pomeriggi passati con i miei nonni a vedere il Giro. E adesso il sogno si è realizzato, quasi a fine carriera”. Sicuramente Ulissi dovrà provare a difenderla fin quando potrà, a cominciare dallo sterrato di Siena dove lo aspetteranno migliaia di suoi tifosi. “Domani non so se riuscirò a tenerla perché è una tappa complicata, ma arrivare nella mia Toscana in maglia rosa sarà emozionante”, ammette.

La nuova classifica del Giro d’Italia 2025