Ucraina, il Cremlino: “Putin rifiuta faccia a faccia con Zelensky, non è suo pari. Trump lo inviti personalmente”

Era più che prevedibile l’assenza di Putin ad Istanbul. “Se Trump invitasse personalmente Putin, cambierebbe tutto. Zelensky non è alla pari di Putin e non vuole parlargli faccia a faccia”. Ai media russi indipendenti un funzionario del Cremlino, in forma anonima, ha dichiarato che negoziati “spontanei” alla “condizione dell’avversario” non sono mai stati sul tavolo: “Non è così che facciamo le cose. Prima, i negoziatori nominati svolgono tutto il lavoro preparatorio e solo allora il presidente interviene per discutere i termini concordati in anticipo”. È cosa nota che Putin “non ama essere messo sotto pressione”. Accettare “l’ultimatum” dell’invito avrebbe voluto dire “perdere la faccia”.

Questa mattina cominceranno i colloqui tra delegazione russa e quella ucraina. Invece del presidente, ad Istanbul è arrivato Vladimir Medinsky, lo stesso mediatore spedito nel 2022 ai negoziati diretti – poi naufragati. Nato in era sovietica in Ucraina, ha studiato al Mgimo, prestigioso Istituto statale per le relazioni internazionali; a capo della società storica militare russa, ha anche supervisionato il nuovo libro di storia diffuso nelle scuole russe – quello in cui si celebra la superpotenza di Mosca e la sua rinascita sotto la presidenza Putin.

Dopo il “Putin no-show” – così hanno definito l’assenza del presidente russo in Turchia i giornali statunitensi – oggi il dossier Ucraina si sposta a Tirana dove si riunisce la Comunità politica europea: nella capitale albanese, per un summit informale tra leader, si incontreranno Starmer, Macron, Merz, Meloni, Erdogan e Zelensky. Mercoledì è già stato concordato il 17esimo pacchetto di sanzioni anti-russe contro la flotta ombra usata da Mosca per aggirare i divieti imposti su petrolio e gas russo. Per il ministro degli Esteri francese Barrott, Usa e Ue devono andare avanti e “soffocare” l’economia russa: “dobbiamo essere preparati a sanzioni devastanti”. Invece il presidente Trump, in tour in Medio Oriente, dichiara che “probabilmente” tornerà a Washington nelle prossime ore.