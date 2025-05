Piscina imbrattata con vernice rossa e scritte offensive: i no vax contro il microbiologo Crisanti

Piscina imbrattata di vernice rossa, scritte offensive e uova lanciate contro il muro posteriore della villa. Il microbiologo e parlamentare Pd Andrea Crisanti è stato di nuovo vittima di un attacco dei no vax. Tutto sarebbe accaduto intorno alle due di notte tra mercoledì e giovedì mentre Crisanti, che si è trasferito da tempo nella dimora palladiana in Val Liona (Vicenza), era in casa e stava dormendo. I carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale hanno effettuato ieri il sopralluogo, mentre sono ancora in corso le analisi delle immagini delle telecamere della villa.

Il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto, ha espresso la sua solidarietà a nome di tutto il partito definendo l’atto un “attacco alla libertà, alla scienza e alla democrazia”. E ha aggiunto: “Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione contro chi ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità pubbliche nella stagione più difficile della pandemia. Andrea Crisanti ha rappresentato, e continua a rappresentare, un riferimento per la comunità scientifica. Chi agisce nell’ombra e con la violenza dimostra solo paura verso il pensiero critico e il confronto libero. Non ci faremo intimidire, e continueremo a difendere con forza i valori della scienza, della democrazia e del dialogo civile”. Con una nota ha preso posizione anche la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato: “Solidarietà all’amico e collega Andrea Crisanti per le vergognose minacce ricevute nella sua abitazione nel vicentino. Sono gesti intimidatori vigliacchi e antiscientifici a sfondo no vax, che non possono avere posto nel dibattito democratico”.