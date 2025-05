La vittima, il 42enne Davide Mazzina, era in gita con due compagni. Sono stati loro a lanciare l'allarme sull'incidente, avvenuto forse per un "problema tecnico" verso le 8.30 di ieri mattina

Uno scialpinista piemontese è morto ieri mattina precipitando dal Monte Bianco. Il 42enne Davide Mazzina è scivolato per circa 700 metri dal versante Nord dell’Aiguille du Midi (parte francese) mentre era in gita con due compagni. Sono stati loro a dare l’allarme sull’incidente, avvenuto forse per un “problema tecnico” verso le 8.30 dopo che avevano affrontato i primi pendii. La caduta, che ha portato l’uomo a superare anche un seracco, è stata fatale: i gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix, giunti sul posto con l’elisoccorso, non hanno potuto far altro che recuperare la salma, trovata sopra una morena a circa 3.000 metri di quota.