“Meloni vigliacca, si volta di fronte al genocidio in Palestina”: Di Battista al vetriolo al Salone del libro di Torino

“Meloni è diventata un’oscena conformista, una vigliacca, si volta dall’altra parte di fronte al genocidio in Palestina”. A dirlo è Alessandro Di Battista che ha incontrato i suoi lettori allo stand della casa editrice Paper First al salone del Libro di Torino. “Scomode Verità” è il titolo del suo nuovo libro edito da Paper First, una riflessione sulla guerra in Ucraina e sul massacro di Gaza. “Il più grande nemico di Israele è la verità – ha aggiunto Di Battista – abbiamo a che fare con uno stato genocida e terrorista, mi potranno dare dell’antisemita ma francamente me ne infischio”.