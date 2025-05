"Si sente il rumore delle unghie sullo specchio". Scontro frontale tra Bonaccini e Sisto

Bagarre a Tagadà (La7) tra l’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto sull’assenza di Giorgia Meloni al summit tenutosi a Tirana tra i “volenterosi” europei (Macron, Merz, Tusk e Starmer) e Zelensky, incontro al margine del quale è avvenuta una conversazione telefonica con Donald Trump.

La notizia della non presenza della presidente del Consiglio arriva in diretta. “Due indizi fanno una prova – commenta a caldo il giornalista Antonio Di Bella – È la seconda volta che Meloni non c’è. Io posso anche capire che col viaggio a Kiev poteva avere problemi, ma questa volta il fatto che non ci sia fa venire il sospetto che c’è o una conventio ad excludendum oppure una volontà di non esserci“.

Visibilmente imbarazzato, Sisto risponde: “Può avere avuto 200 impegni“.

Di Bella e la conduttrice Tiziana Panella scoppiano in una fragorosa risata, ma il politico di Forza Italia non si scompone: “Potete anche sorridere, ma in quei contesti ci sono incontri bilaterali o la possibilità di incontrare altri capi di Stato, quindi io non darei a questa assenza o presenza un significato politico“.

“Se sto al ragionamento di Sisto, che non ci crede neanche lui – commenta Bonaccini – vuol dire che, quando Giorgia Meloni è andata a Washington, non era un fatto politico. Ma sta scherzando?“.

“Non c’entra niente – ribatte Sisto – è un parallelo che non regge e lei lo sa benissimo. Sono due cose completamente diverse”.

“Non scherziamo – replica l’ex presidente della Regione Emilia Romagna – Se scherziamo, ci prendiamo in giro. Sul fatto che manchi Giorgia Meloni per la seconda volta consecutiva, che non sarà una tragedia, eviti di tirar fuori la favoletta sugli altri impegni. In un vertice così importante si va”.

“Stiamo parlando di ipotesi su ipotesi – rilancia piccato Sisto – Stiamo ragionando nel tentativo disperato di dare consistenza a una ipotesi”.

Bonaccini insorge: “Ma quale tentativo disperato? Ma cosa sta dicendo?”.

“Non è che da un’assenza si puà trarre la conseguenza che il governo italiano non conti all’estero – replica il vice Guardiasigilli – Siamo il primo governo d’Europa ad avere aperto una serie di trattative. Abbiamo sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio in modo compatto, senza nessuna flessione. Basta leggere le dichiarazioni di Tajani. Quindi, nessuno ci può rimproverare esitazioni. E agli italiani questo basta, credo anche all’Europa”.

Bonaccini ribadisce: “A parte che chiunque nel dibattito politico le può rimproverare qualsiasi cosa, basta rimanere educati. Ma lei ha appena detto che stiamo facendo un tentativo disperato sulle ipotesi. Disperata sarà l’Ucraina”.

“Disperato sul piano logico – risponde Sisto – ma mi rendo conto che questo è un concetto delicato”.

“Io invece mi rendo conto che si sente il rumore delle sue unghie sullo specchio“, ribatte Bonaccini.

“No, guardi – chiosa Sisto – Stiamo governando con consensi veramente formidabili”.