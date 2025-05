Giro d’Italia, Ayuso vince il primo arrivo in salita. Roglic maglia rosa – La nuova classifica

Juan Ayuso vince il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2025 a Tagliacozzo. Lo spagnolo dell’Uae ha tagliato per primo il traguardo della settima tappa davanti al compagno di squadra Isaac Del Toro e al ritrovato Egan Bernal, staccati di 4 secondi. Quarto all’arrivo Primoz Roglic, nuova maglia rosa: lo sloveno è il nuovo leader della corsa con un vantaggio di 4 secondi su Ayuso, 9 secondi su Del Toro e 27 secondi sull’italiano Antonio Tiberi, oggi sesto all’arrivo, dopo Giulio Ciccone e davanti a Damiano Caruso.

La settima tappa porta la Corsa Rosa in Abruzzo ma anche il primo arrivo in salita, con il traguardo che coincide con il primo Gpm di prima categoria dell’edizione 108 del Giro d’Italia, al termine di una salita di quasi 12 chilometri con picchi del 14%. A Tagliacozzo arrivano i primi feedback. Uno su tutti riguarda i due grandi favoriti: Ayuso è parso più brillante di Roglic, rimasto in parte sorpreso dagli scatti finali. Bernal ha dato segnali interessanti: la condizione ‘è. Mentre responsi più che positivi sono arrivati dai due italiani in corsa per la classifica generale: Ciccone è stato l’unico a tentare uno scatto insieme al colombiano. Tiberi invece ha chiuso tutti gli attacchi: gli è mancata un po’ di gamba solo sull’ultima rampa, ma questi non sono i suoi arrivi.

La nuova classifica del Giro d’Italia 2025