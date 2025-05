Gaza, Sachs smentisce Massini: “Conte? Nessun gesto vuoto, da mesi invoca la diplomazia contro il genocidio”. Su La7

Botta e risposta a Piazzapulita (La7) tra il drammaturgo Stefano Massini e l’economista Jeffrey Sachs, direttore dello Earth Institute della Columbia University, sull’invito ad alzarsi in piedi, rivolto a tuttal’Aula dal presidente del M5s Giuseppe Conte, in segno di rispetto alle vittime di Gaza. Invito non accolto né dalla maggioranza di governo, né da Italia Viva, né dal deputato del Pd Piero Fassino.

Massini accusa Conte di spettacolarizzazione: “Ne ho abbastanza piene le palle di tutto quello che oggi è spettacolarizzare ogni tema che abbia a che fare con la morte della gente. Lo spettacolo è ovunque: anche queste cose, che di per sé stesse sono giuste e sono una dimostrazione di umanità, corrono il rischio di essere profondamente irritanti, quando si pensa che probabilmente in Italia non si ha la dimensione di quello di cui stiamo parlando. Cioè del fatto che il terzo paese che fornisce armi a Israele siamo noi, dopo gli Usa e la Germania”.

E aggiunge: “Prima di dire ‘Alziamoci in piedi’ per ricordare i morti, dovremmo dire: ‘Alziamoci in piedi per condannare lo schifo, quei morti li facciamo anche con le armi nostre’. Così sarebbe un po’ più dura”.

Dissente Sachs, che premette: “Israele sta commettendo un genocidio di fronte ai nostri occhi e va fermato. L’Europa deve esprimersi chiaramente affinché si ponga fine all’invio di armi e si fermi il commercio. E deve adottare anche altre misure. C’è un genocidio che venne filmato quotidianamente, che venne visto su TikTok ogni giorno, un massacro di massa quotidiano. Anche quando Trump era nel Golfo, Israele ha continuato a uccidere centinaia di civili in questi ultimi giorni, quindi questo massacro è totalmente inaccettabile”.

E si rivolge a Massini: “Voglio dire che il professor Conte, che si è alzato in piedi in Parlamento, non ha fatto solo un gesto, perché sono mesi che ripete che l’Europa deve esercitare la sua diplomazia per raggiungere la pace. E io sono totalmente d’accordo: quello di Conte non è un gesto vuoto, anzi credo che sia davvero da condannare il fatto che il Parlamento non si sia tutto alzato in unità. Il congresso degli Usa si è alzato in piedi 57 volte per rendere omaggio all’omicida Netanyahu”.