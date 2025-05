Scambiati per ladri e uccisi: definitivo l’ergastolo per Vincenzo Palumbo

Il camionista di Ercolano, in provincia di Napoli, nel 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due ragazzi scambiati per ladri

È definitiva la sentenza all’ergastolo per Vincenzo Palumbo. La prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocato dell’imputato e ha confermato la condanna al fine pena mai inflitta in primo e secondo grado al camionista di Ercolano, nel Napoletano, che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ventenni di Portici scambiati per due ladri. Palumbo venne condannato alla massima pena per il duplice omicidio volontario dei ragazzi, il 16 marzo 2023, dalla Corte di Assise di Napoli, sentenza confermata dalla Corte di Assise di Appello il 17 ottobre 2024.

Il caso

La notte del 29 ottobre, Vincenzo Palumbo ha sparato 11 colpi contro Fusella e Pagliaro, due giovani di 26 e 27 anni scambiati per due ladri appostati in macchina sotto casa sua. Stando a quanto riferito nel 2021 nell’interrogatorio di fronte al procuratore aggiunto di Napoli, Pierpaolo Filippelli, Palumbo è stato stato svegliato dal sistema di allarme della sua abitazione, ha preso la Beretta calibro 40 regolarmente acquistata dopo aver subito un furto due mesi prima, ed è uscito sul balcone con l’intenzione di respingere quelli che lui pensava essere dei ladri interessati alla sua macchina.

La versione smentita

È a questo punto che, secondo la ricostruzione del camionista, un giovane è scappato dalla sua proprietà verso una Fiat Panda che lo attendeva con il motore acceso e lui ha sparato quattro o cinque volte nonostante l’arma si fosse inceppata al primo colpo. Una versione smentita in molteplici punti dalle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza: i colpi esplosi sono stati più del doppio di quelli dichiarati, di cui cinque hanno attraversato il tettuccio del veicolo (già in movimento) colpendo mortalmente alla testa i giovani. Dal video emerge anche che i ragazzi non detenevano armi né strumenti per lo scasso o per nascondere il volto.