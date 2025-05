Uno, due, tre e così via fino a dodici. Poi si ferma, ma solo per passarla al suo coach Simone Vagnozzi. Chi era presente durante l’allenamento di Jannik Sinner al Foro Italico, mercoledì pomeriggio, ha potuto apprezzare una qualità finora poco nota del numero 1 del tennista mondiale: è bravo a palleggiare non solo con la racchetta, ma anche con i piedi. Nel corso di una pausa, l’altoatesino ha iniziato a palleggiare con una pallina da tennis insieme all’allenatore usando i piedi dimostrando ottime qualità. Dopo aver dimostrato la bravura con il tennis e, in età giovanile anche con gli sci, il suo talento sportivo sembra non avere confini. “Bravo Jannik”, ha urlato più di qualcuno tra scrocianti applausi dagli spalti.