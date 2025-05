Referendum, protesta delle opposizioni in Regione Lombardia: “La Russa? Problema democratico, avete paura del voto”

Il gruppo regionale del Pd ha protestato questa mattina in Aula contro gli appelli all’astensionismo sui referendum dell’8 e 9 giugno prossimi, facendo in particolare riferimento alle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa. Prendendo la parola in Aula sull’ordine dei lavori, il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino ha chiesto ai colleghi di permettere la discussione della mozione urgente con cui si chiede alla Regione di favorire l’informazione sui referendum e la partecipazione al voto, e ha quindi sollevato, insieme ai colleghi del Pd e delle altre opposizioni, cartelli con scritto “Io non me ne frego”, “Ai referendum si vota” e “Avete paura del voto”. “L’appello al non voto della seconda carica dello Stato è molto grave e fa venir meno il decoro e il senso stesso delle istituzioni – ha detto Majorino – La Regione deve fare il contrario e favorire la partecipazione perché è fondamentale per la nostra democrazia”.