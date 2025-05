Referendum, Appendino: “Sistematico invito all’astensione con mezzucci meschini. Governo di codardi”

“Il vostro sabotaggio sui referendum dell’8-9 giugno non è solo evidente: è sistematico. Vi abbiamo chiesto che il referendum coincidesse con il primo turno delle amministrative, una cosa di assoluto buon senso per favorire la partecipazione. Ma figuriamoci, avete detto di no. Abbiamo assistito, senza alcuna reazione da parte di questo governo, alla seconda carica dello Stato dire testualmente che farà propaganda per il non voto. È gravissimo, perché chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di rafforzare la partecipazione democratica, non di sabotarla. Eppure, da tifoso accanito qual è, La Russa dovrebbe saperlo: il presidente del Senato che invita a non votare è come il capitano di una squadra di calcio che invita i suoi giocatori a non scendere in campo. Non è solo un paradosso: è un tradimento del suo ruolo“. Lo ha dichiarato la deputata e vicepresidente del M5s Chiara Appendino intervenendo alla Camera durante la discussione del decreto Elezioni.