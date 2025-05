Scontro Telese-Carfagna. “Fate le leggi, non comunicatini sui morti sul lavoro”. “Vergogna, sciacallo grillino”. Su La7

Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra Mara Carfagna, eletta deputata con Azione e attualmente ritornata nelle fila di Forza Italia, e il direttore del Centro, Luca Telese, sui cinque referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno relativi a lavoro e cittadinanza.

Carfagna demolisce l’utilità dei referendum, difendendo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa e attaccando l’opposizione: “Che questi referendum non raggiungeranno il quorum lo sa anche la sinistra. Persino il sindacato si è spaccato, perché il referendum è lo strumento meno adeguato per incidere sulle questioni del lavoro che sono profondamente cambiate rispetto a 20 anni fa”.

“Ma voi non fate le leggi, né cambiate il quorum”, osserva Telese.

“Cosa c’entra? – ribatte Carfagna – Tu sei simpatico, ma fai il tribuno e i comizi“.

“Muoiono le persone – replica il giornalista – Allora non fate i comunicatini sulla strage di Brandizzo. Fate le leggi“.

“Ma non sciacallare sui morti – tuona la parlamentare – Non fare lo sciacallo. Vergogna“.

“Non faccio lo sciacallo – risponde Telese – Difendo il diritto di quelle persone a essere tutelate”.

Carfagna ripete a loop “Vergogna”, ribadendo: “Non si agisce attraverso il referendum”.

“Sì, aspettiamo voi”, commenta Telese.

“Forse ti è sfuggito che il governo ha messo sul piatto un miliardo e 200 milioni per la sicurezza sul lavoro”, replica l’esponente di maggioranza.

“Sì, vabbè”, commenta il giornalista.

E la deputata non la prende bene: “Fai i comizi a casa tua, presentati alle elezioni e vediamo. Sciacallo. Scia-cal-lo“.

“Cara Mara Carfagna – replica Telese – io non insulto sul piano personale. Potrei farlo facilmente ma non lo faccio. Abbiamo avuto morti drammatiche schermate dalla catena del subappalto che toglie la responsabilità alla prima stazione appaltante”.

“Non è un insulto – ribatte la deputata – Stiamo parlando di questioni di lavoro e metti i morti in mezzo?

Telese cita le parole di Concetta Salvo, madre di Kevin Laganà, l’operaio 22enne di origini siciliane, rimasto ucciso il 30 agosto 2024 nella strage di Brandizzo: “Tu non c’eri a quel lutto, ma la madre di Kevin Laganà si è rifiutata di avere la bara del figlio, dicendo: ‘Non c’è lui, dentro, ma solo un puzzle del suo corpo’”.

“Che significa che non c’ero? – insorge Carfagna – Ma cosa stai facendo in pieno stile grillino? Vergognati“.

“Sono i familiari delle vittime a chiedere di cambiare la legge. Cambiatela”, risponde Telese.

“Vergognati – ripete Carfagna – Tu vuoi fare polemica tirando in ballo i morti, da sciacallo”.

“Lo chiedono i familiari dei morti, do voce a loro”, commenta Telese.

“Loro hanno titolo a parlare, tu no”, ribatte la deputata.

Nel finale, Telese legge le parole di Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio, che il 3 maggio 2021 all’età di 22 anni morì risucchiata in un orditoio a Montemurlo: “Cambiare la legge perché quella attuale è ipocrita. E invece servono pene più severe, serve più chiarezza, con le aggravanti bisogna evitare quello che è accaduto a mia figlia. Non posso accettare che il suo corpo sia stato ridotto come un gomitolo. E c’è ancora qualcuno che dice: ‘Ma come è possibile, poverina, che sia finita nel rullo?’. Come se fosse colpa sua. Chiedo ai politici: cambiate le leggi“.

Il giornalista chiosa: “Siccome non lo fanno, c’è un referendum con cui ognuno più decidere. È questo che non piace ai politici, il fatto che i cittadini possano entrare nel loro campo. Ci sono dei morti: entriamo nel campo dei politici”.