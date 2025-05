“I veri animalisti sono i cacciatori”, il discorso surreale del consigliere di FdI: il M5s lo smentisce – Video

Tensione al Pirellone dopo la figuraccia rimediata dalla Regione Lombardia. La scorsa settimana il Tar ha imposto il divieto – come stabilito dalla legge, peraltro – di caccia su 475 valichi montani. Così il centrodestra, con Fratelli d’Italia e Lega in testa, ha presentato una mozione che chiede alla Giunta di impegnarsi a ricorrere al Consiglio di Stato, a sospendere gli effetti della sentenza dei giudici amministrativi e a interloquire col governo per modificare la legge 157/92 (e, dunque, verosimilmente, cancellare il divieto di caccia che riguarda proprio i valichi montani). La mozione è stata presentata in Aula dal capogruppo di FdI, Giacomo Zamperini, che nel lungo intervento in difesa dei cacciatori e di attacco sia ai giudici sia a Ispra, è riuscito a dire che “i veri animalisti sono i cacciatori”. Puntale la risposta di Paola Pollini del Movimento 5 stelle, che leggi italiane e direttive europee alla mano, ha smentito punto per punto le argomentazioni del centrodestra.