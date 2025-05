Sara Marzolino, sequestrato il cellulare della guardia giurata che l’ha investita e uccisa

L’indagine è in corso e sono già stati presi i primi provvedimenti. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno sequestrato il cellulare della guardia giurata che sabato notte ha travolto e ucciso Sara Marzolino, 22 anni, nel quartiere Dinegro. Gli investigatori, coordinati dalla pm Daniela Pischetola, vogliono capire se l’autista fosse al telefono al momento dello schianto. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno immortalato l’incidente. Dalle immagini si vede la giovane attivista che attraversa fuori dalle strisce pedonali ma guardando prima sinistra e poi a destra quando la Ford arriva a velocità elevatissima e la travolge, scaraventandola contro un semaforo.

Dai primi rilievi la macchina andava almeno a 100 chilometri all’ora e aveva piena visibilità visto che veniva da un rettilineo. La guardia giurata dopo l’impatto si è fermata e ha prestato i soccorsi. È anche risultata negativa ai test per alcol e droga. La pm ha disposto l’autopsia. L’amica con cui era la vittima, e che era dietro di lei di qualche passo, è ancora in stato di choc: quando sarà in grado di rispondere verrà sentita come testimone per aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica di quanto successo.