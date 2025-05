Psg-Inter, Istvan Kovacs sarà l’arbitro della finale di Champions League: i precedenti

Sarà il romeno Istvan Kovacs a dirigere la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro. Al Var ci sarà l’olandese Dennis Johan Higler. Kovacs, arbitro 40enne internazionale dal 2010, arbitrerà la sua terza finale Uefa dopo quella di Europa League nel 2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen e quella di Conference League nel 2022 tra Roma e Feyenoord. In questa stagione ha diretto sette sfide di Champions League, tra cui il ritorno degli ottavi di finale tra Liverpool e Psg.

Con questo direttore di gara, il bilancio dei nerazzurri è positivo: 2 vittorie e 1 pareggio. Il primo incrocio risale al 2021, quando l’Inter ha pareggiato 0-0 in Ucraina con lo Shakhtar Dontetsk. Nel febbraio 2024 Kovacs ha arbitrato l’andata degli ottavi di finale tra nerazzurri e Atletico Madrid, partita vinta 1-0 dalla squadra di Inzaghi, mentre quest’anno è stato scelto per Inter-Arsenal terminata sempre 1-0 a favore dei nerazzurri nella “fase campionato”. Il Psg con Kovacs ha invece esultato 3 volte e perso in 2 occasioni. Nel 2019 ha diretto la gara con il Galatasaray vinta dai francesi 5-0, dopo 4 anni ha arbitrato la partita della fase a gironi contro il Newcastle in cui i Magpies hanno vinto 4-1. Nella scorsa stagione, ha invece arbitrato il quarto di finale di ritorno in casa del Barcellona, che ha visto gli uomini di Luis Enrique vincere 1-4. Quest’anno, per i parigini il bilancio è di un successo e una sconfitta: il Psg ha perso in casa del Bayern Monaco 1-0 nella “fase campionato” e invece ha battuto il Liverpool ad Anfield nell’ottavo di finale di ritorno, strappando la qualificazione ai calci di rigore grazie alle parate di Donnarumma.