Giustizia sociale e ambientale, la campagna di Ti Candido “spinge” 8 nomi di candidati alle Comunali: chi sono

La più giovane ha 22 anni, si chiama Susanna Freddo e si candida al consiglio comunale di Osimo. Chi ha più capelli è Gerardo Lamattina, ha 60 anni e si candida al consiglio di Ravenna. Sono 4 donne e 4 uomini, distribuiti in sette regioni, che da diverse esperienze civiche e di partito sono indicati come accomunati dal desiderio di contribuire al contrasto alle disuguaglianze, allo sviluppo giusto sociale e ambientale, e alla promozione dei diritti di tutti e tutte e della partecipazione attiva della cittadinanza. Sono stati selezionati, in vista delle elezioni amministrative, dalla campagna Facciamo Eleggere, promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Ti Candido. La campagna mira a sostenere uomini e donne che hanno deciso di mettere al centro della loro azione politica la lotta alle disuguaglianze e la giustizia sociale e ambientale e che sono espressione della comunità civica che si candidano a rappresentare.

I nomi degli otto sono Ica Arkel, 41​ anni, candidata al consiglio di Genova con Alleanza Verdi e Sinistra; Luca Colucci, 29 anni, candidato al consiglio di Matera con la ​lista ​civica Materia Futura; Susanna Freddo, 22 anni, candidata al consiglio di Osimo, in provincia di Ancona, con il Pd; Mattia Giorno, 30 anni, candidato al consiglio di Taranto con il Pd; Gerardo Lamattina, 60 anni, candidato al consiglio di Ravenna con il Pd; Giulia Lanzillotti, 24 anni, candidata al consiglio di Genova, con il Pd; Lucy Sasso, 27 anni, candidata al consiglio di Saronno, provincia di Varese, con il Pd; Giampaolo Vicerè, 40 anni, candidato al consiglio di Sant’Angelo a Cupolo, provincia di Benevento, con la lista civica Fare Comune. Due altri candidati erano stati indicati per le elezioni in Trentino Alto Adige: Giulia Casonato è stata eletta in consiglio di Trento mentre Stefano Musaico è risultato il primo dei non eletti della lista di Alleanza Verdi e Sinistra.

“In questo momento di grande avanzata delle spinte autoritarie in tanti paesi – commenta il Forum Disuguaglianze e Diversità – Le elezioni locali sono strategiche per consentire l’emergere di una classe dirigente che provenga dalla società civile, agenti di cambiamento che hanno maturato competenze ed esperienze nell’impegno civico e possono portare nelle istituzioni la loro diversità di sguardo e le loro battaglie concrete. Possono portare nei governi territoriali politiche sensibili ai luoghi, capaci di rispondere a bisogni diversificati, e contribuire a preservare spazi di conflitto e di incontro tra movimenti sociali e istituzioni, spazi dove sperimentare la co-progettazione delle politiche pubbliche, coinvolgendo associazioni e gruppi informali di cittadini”.