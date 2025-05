Camioncino senza frena a mano travolge e uccide un uomo a Sanremo

Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente in cui è morto un uomo di 55 anni. È tutto avvenuto questa mattina alle 7.30 in via Val d’Olivi a Sanremo. Secondo la ricostruzione del 118 l’uomo non è morto schiacciato da un trattore, come era sembrato dai primi accertamenti, ma sarebbe stato travolto da un camioncino parcheggiato in una strada in salita da alcuni operai che stavano caricando un escavatore sul mezzo. Da quanto si apprende il freno a mano del camioncino avrebbe ceduto travolgendo il 55enne. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto prima di arrivare in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri.