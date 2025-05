Anziano turista scivola dai Murazzi di Ca’ Roman a Pellestrina (Venezia)

Nella zona, off limits, si erano verificati altri incidenti gli anni scorsi, e in un caso un uomo aveva perso la vita

Un nuovo incidente è capitato oggi, 12 maggio, lungo i Murazzi di Ca’ Roman nell’isola di Pellestrina (Venezia) dove un turista, un anziano di 74 anni, è scivolato precipitando da un’altezza di circa tre metri. Cadendo, l’uomo ha battuto la testa contro i massi di marmo riportando un trauma cranico e toracico. L’elisoccorso di Treviso è intervenuto tempestivamente conducendolo all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove ora l’uomo si trova ricoverato ma fuori pericolo.

Quello dei Murazzi di Pellestrina è un “problema” da tempo segnalato all’autorità competente, dopo che lo scorso anno altri quattro gravi incidenti – di cui uno anche mortale – avevano interessato la zona sotto divieto di transito. Come riporta Il Gazzettino, anche dal punto di vista informativo non sono state prese le misure adeguate per mettere in guardia i visitatori e soprattutto i turisti del rischio di pericolo. La zona è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche (e Magistrato alle Acque).