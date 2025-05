MotoGP, Zarco da urlo sul bagnato in Francia. Marquez approfitta del flop dei big

Vittoria da urlo di Johann Zarco nel Gp di Francia di MotoGp. Il pilota di casa del team Honda di Lucio Cecchinello ha vinto una gara pazza, caratterizzata dalla pioggia, cadute, cambi moto e da long lap penalty, precedendo di circa 20 secondi la Ducati di Marc Marquez, secondo davanti alla Ducati del team Gresini di Fermin Aldeguer, al primo podio nella classe regina.

Fuori dalla zona punti Pecco Bagnaia, sedicesimo al traguardo dopo una caduta nel corso del primo giro che lo ha penalizzato. Out anche Alex Marquez, caduto due volte nelle fasi finali della corsa mentre si trovava al terzo posto. Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 è stato il migliore degli italiani, ottavo al traguardo davanti all’Aprilia di Lorenzo Savadori. In classifica mondiale Marc Marquez allunga sul fratello Alex portandosi a +22, mentre Bagnaia precepita a 51 punti dal leader.

“È stata una gara pazza, specialmente la prima parte. Con queste regole per tutti i piloti, almeno oggi era più chiaro cosa fare. Ho copiato mio fratello Alex, perché è il mio principale avversario per il campionato. Zarco oggi sul bagnato era semplicemente più veloce di me: lui aumentava il vantaggio, nonostante spingessi per riprenderlo. Oggi ero concentrato per cercare di non perdere punti”, ha detto il leader iridato Marc Marquez.