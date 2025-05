MotoGP a Le Mans: i Marquez primo e secondo nella Sprint. Sabato nero per Bagnaia

La Sprint race di MotoGp di Le Mans ha visto il dominio dei fratelli Marquez. Ha vinto Marc, riportandosi al comando della classifica mondiale, e il fratello Alex si è invece piazzato in seconda posizione. In Francia Marquez si aggiudica così la sesta gara breve consecutiva. Un trionfo in solitaria, dove lo spagnolo della Ducati ha seminato anche Fermin Aldeguer, aggiudicatosi il terzo posto. È stato invece un sabato da dimenticare per Francesco Pecco Bagnaia: risalito dalla sesta posizione e assestatosi al quarto posto, è scivolato – fortunatamente senza conseguenze – nel secondo giro.

La sprint era cominciata con un ottimo Fabio Quartararo che, dopo una prima difesa in prima posizione, ha tentato un allungo. Ma la rimonta di Marquez è stata rapida: al sesto passaggio, ha sferrato due attacchi decisivi prendendo il largo e attestandosi saldamente in prima posizione. Quarto posto per Quartararo seguito da Maverick Vinales, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Alex Rins. Joan Mir chiude la zona punti, aggrappato alla nona posizione.

“Mi sento bene, vedremo se domani riusciremo a completare l’opera”, ha detto il pilota della Ducati commentando a caldo la vittoria. “Quartararo in partenza era velocissimo, ha spinto tantissimo, poi ho visto che iniziava a calare. Negli ultimi giri guidavo abbastanza bene, anche se magari mi sono un po’ rilassato nell’ultimo giro”. Alex Marquez, commentando il secondo posto: “Stamattina abbiamo fatto un gran bel passo avanti. Sono riuscito a guidare meglio e a partire bene. È un bel risultato questo secondo posto, perdiamo la testa del campionato però è un altro podio, sono contento”.