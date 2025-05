Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà”

Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico. “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Domani voglio fare la stessa cosa in partita”, ha detto Sinner in un video pubblicato sul proprio canale Youtube senza però fare pronostici. “Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po’ di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto”, ha detto.

Anche Lorenzo Musetti, durante la conferenza stampa dopo la vittoria sul finlandese Otto Virtane, è intervenuto su Sinner: “Il fatto che il suo rientro sia visto come un’occasione per tutti da non perdere non credo che tolga spazio ad altri giocatori, al movimento italiano in generale”.

Il match è fissato per oggi, ore 19, nel secondo turno degli Internazionali e sarà trasmesso in diretta esclusiva su Rai2, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande.

video Ansa