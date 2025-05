Muore al sesto mese di gravidanza. L’avvocato: “Forse infezione da escherichia coli causata da un formaggio”

All’ospedale Santa Chiara di Trento, una donna di 39 anni è morta in sala parto al sesto mese di gravidanza, forse a causa di una sepsi fulminante. La tragedia è avvenuta ieri mattina, poco dopo il ricovero avvenuto nella notte. Zoe Anne Guaiti, libraia residente ad Arco, era arrivata d’urgenza con l’elicottero dopo che a casa aveva accusato febbre alta e dolori molto forti. Le sue condizioni sono peggiorate drasticamente in poco tempo. Inutili i tentativi di salvare lei e il bambino.

L‘autopsia della donna, prevista per giovedì 7 maggio, è stata sospesa dopo la denuncia dei familiari che vogliono che sia fatta luce sull’arresto cardiocircolatorio che avrebbe provocato il decesso. “La direzione aziendale si è attivata per fare luce sui fatti avvenuti – ha fatto sapere l’azienda sanitaria – Con i dati attualmente in possesso, si presume che l’evento che ha portato al decesso della signora sia riconducibile a uno shock settico iperacuto, con un’evoluzione rapidissima e non responsivo al trattamento medico e rianimatorio multidisciplinare ad alta intensità, prontamente messo in atto dai nostri sanitari”. Ora ad indagare sulle cause della morte sarà la magistratura.

Stando a quanto riportato da Luna Panteca, avvocato del fratello di Guaiti, tra i pochi batteri che provocano quel genere di infezione risultano l’escherichia coli da formaggio a latte crudo. In corso, quindi, i controlli e le analisi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari all’interno dell’abitazione. Sul caso della morte di Guaiti, verrà inoltre aperto un fascicolo d’inchiesta.