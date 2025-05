Giro d’Italia 2025, Pedersen vince la prima tappa e si prende la maglia rosa. Landa contro un palo: portato via in barella

Partenza subito frizzante nella frazione Durazzo-Tirana. Il dansee non delude e batte Van Aert. Lo scalatore spagnolo vittima di una brutta caduta

Il danese Mads Pedersen è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025. Lo sprinter del team Lidl-Trek ha beffato nella volata finale il belga Wout Van Aert della Visma-Lease a Bike nella prima tappa dell’edizione numero 108, lunga 160 chilometri con partenza a Durazzo e arrivo a Tirana. Al terzo posto Orluis Aular della Movistar. Brutta caduta a 5 chilometri dal traguardo che ha coinvolto Mikel Landa. Lo spagnolo, che è già salito sul podio del Giro, ha sbagliato una curva e si è schiantato contro un palo della luce finendo fuori strada dando l’impressione di non riuscire ad alzarsi.

Era pronosticabile che non sarebbe stata una tappa banale, ma le aspettative sono andate oltre ogni immaginazione. Pedersen e van Aert, i due favoriti, ci hanno dato dentro con il primo che ha tratto beneficio del lavoro della sua squadra, la Lidl-Trek: quando il gruppo è giunto a Tirana, ha iniziato ad accelerare nel doppio passaggio sulla salita di Surrel. Sul traguardo, alcuni corridori candidati inizialmente a fare classifica generale, come Gee e Arensman, sono invece arrivati in ritardo.

Ma le conseguenze peggiori sono senza dubbio per Mikel Landa: le immagini hanno ripreso il corridore spagnolo, adagiato su una barella nel punto in cui è avvenuto lo scontro con il palo della luce a soli 5 chilometri dal traguardo. Il Giro deve così subito fare a meno di uno dei possibili protagonisti sulle montagne.