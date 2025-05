Sfuma ai tempi supplementari il sogno della terza finale consecutiva di Conference League per la Fiorentina. A contendersi la coppa col Chelsea a Breslavia il 28 maggio saranno gli spagnoli del Betis Siviglia. Decisivo il gol di Ezzalzouli all’inizio del primo tempo supplementare, a fissare il risultato sul 2-2 che condanna i viola nel doppio confronto (l’andata era stata vinta per 2-1 dagli andalusi). Il Betis era andato in vantaggio durante i tempi regolamentari, al 30esimo con una perla su punizione di Antony. Quattro minuti dopo era arrivato il pari di Gosens su angolo. Sempre il tedesco al 42esimo aveva segnato il raddoppio da corner.

“C’è dispiacere, rammarico perché avevamo preparato bene la partita. Loro hanno tanti campioni e l’hanno sbloccata con la giocata di un campione. Ma siamo stati bravi a rimetterla in piedi, ad andare sul 2-1. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo dove potevamo andare sul 3-1, ma non ci siamo riusciti“, ha dichiarato Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport al termine del match. “Nei supplementari abbiamo preso gol in una situazione che avremmo potuto gestire meglio – ha proseguito – ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che ci hanno provato sino alla fine, sono orgoglioso, hanno dato tutto”.

L’eliminazione brucia, ma secondo Palladino “ora dobbiamo azzerare tutto e pensare al campionato che dobbiamo finire bene. Questa è una ferita e devo essere bravo io a gestire il gruppo che ha sempre reagito alle difficoltà. C’è un campionato in corso e una posizione di classifica importante da consolidare”. A sole tre giornate dalla fine della Serie A, i viola occupano l’ottavo posto della classifica quota 59 punti. La quarta posizione, occupata dalla Juventus, che significa qualificazione alla prossima Champions League, è a 4 lunghezze di distanza. Tutto è ancora aperto, considerando che mancano ancora diversi scontri diretti.

La finale di Europa League

La finale di Europa League sarà interamente a tinte inglesi. Manchester United e Tottenham si contenderanno il trofeo il prossimo 21 maggio allo stadio San Mames. Nella semifinale di ritorno i Red Devils hanno superato per 4-1 l’Athletic Bilbao all’Old Trafford (7-1 nel doppio confronto) mentre il Tottenham ha battuto in trasferta per 0-2 il Bodo Glimt (totale 5-1 per gli Spurs). La finale made in England salverà (almeno in parte) la stagione di una delle due squadre. Gli uomini di Amorim hanno disputato la peggior Premier League per punti guadagnati nella storia del Manchester United. A sole due partite dalla sua conclusione, i Red Devils si trovano al trovano al 15esimo posto con soli 39 punti ottenuti. I ragazzi di Postecoglou, per quanto sbalorditivo, hanno fatto anche peggio. Gli Spurs sono 16esimi con 38 punti, uno in meno dei loro prossimi rivali in Europa League. Chi vincerà la coppa non aggiungerà solo un trofeo in bacheca, ma otterrà anche la qualificazione alla prossima Champions League. E per questi due top club alle prese con un’annata disastrosa, lo scontro del San Mames acquisisce un solo significato: vita o morte.