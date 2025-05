Il piccolo gabbiano sul tetto della Cappella Sistina: il “segno” poco prima della fumata bianca – Video

Un piccolo di gabbiano, insieme alla famiglia, è apparso sul tetto della Cappella Sistina, di fianco al comignolo su cui erano puntate le telecamere, poco prima della fumata bianca. L’arrivo del pullo è stato accolto dagli applausi della folla presente in piazza San Pietro che, poco dopo, è esplosa in un boato nel momento in cui è apparso il fumo bianco.