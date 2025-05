Tajani: “Nessuno mi ha chiesto un’informativa su Gaza”. Ma le opposizioni l’hanno chiesta sia ieri sia oggi – Video

“Nessuno ha chiesto un’informativa su Gaza fino ad adesso”. Così il il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani all’uscita da Senato dopo il Question Time rivolto a Giorgia Meloni. In realtà le cose stanno diversamente. In apertura della seduta di ieri tutti i partiti di opposizione hanno chiesto che il governo si recasse in Parlamento per riferire sulla situazione di Gaza e per spiegare quali iniziative intende mettere in campo. “A me non è stato chiesto mai nulla, l’informativa bisogna chiederla ed è il Parlamento con l’Ufficio di Presidenza che decide, a me non mi ha mai chiesto niente nessuno”. Gli interventi in Aula di Patuanelli, Boccia e De Cristofaro di ieri dimostrano il contrario. Ma anche oggi il capogruppo dem Francesco Boccia, in Senato, ha ribadito qual è la volontà dei partiti di opposizione. Che poi si è manifestata anche in Ufficio di Presidenza dove la maggioranza di centrodestra ha respinto la richiesta di M5S, PD, AVS, Italia Viva e del gruppo Autonomie che domani il governo riferisse in Aula e si svolgesse un dibattito sulla drammatica situazione a Gaza.